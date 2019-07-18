Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı!

BABASI FETÖ OKULUNUN MÜDÜRÜ!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında elde ettiği bilgi ve belgeler ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimlerin incelemeleri sonucu FETÖ'ye bağlı olduğu belirlenen ve İzmir'de bulunan Sema AŞ ile Şelale AŞ'ye kayyum atandı. Okul içerisinde Fethullah Gülen'e ait olduğu belirtilen odanın içerisinden çıkan eşyalar da basınla paylaşılırken, gözler yeniden Sezen Aksu'nun babasına çevrildi.