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Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı!

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Haberi alan 65 yaşındaki Sezen Aksu apar topar hastaneye gitti. Peki, geçtiğimiz gün öğlen 13:00 sularında hastaneye kaldırılan Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'a ne oldu? 3 yıl önce eşi 91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı kaybeden Sami Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

18.07.2019 11:54 - Son Güncelleme: 18.07.2019 11:54
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı!

Dün sabah evinde fenalaşan Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'ın İzmir'de özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı!

Bu gelişme sonrası soluğu hastanede alan Sezen Aksu, babasını yalnız bırakmadı. Sami Yıldırım'ın, solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Sami Yıldırım, 3 yıl önce eşi 91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı yitirmişti.

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı!

BABASI FETÖ OKULUNUN MÜDÜRÜ!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında elde ettiği bilgi ve belgeler ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimlerin incelemeleri sonucu FETÖ'ye bağlı olduğu belirlenen ve İzmir'de bulunan Sema AŞ ile Şelale AŞ'ye kayyum atandı. Okul içerisinde Fethullah Gülen'e ait olduğu belirtilen odanın içerisinden çıkan eşyalar da basınla paylaşılırken, gözler yeniden Sezen Aksu'nun babasına çevrildi.

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı!

Uzun yıllar Milli Eğitim'de görev yapan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı görevinden 1979'da emekli olan Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, 1982 yılında açılan Yamanlar Koleji'nin ilk müdürü... Sezen Aksu'nun oğlunun da bir süre bu okulda okuduğu biliniyor.

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