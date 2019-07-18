Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı!
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Haberi alan 65 yaşındaki Sezen Aksu apar topar hastaneye gitti. Peki, geçtiğimiz gün öğlen 13:00 sularında hastaneye kaldırılan Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'a ne oldu? 3 yıl önce eşi 91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı kaybeden Sami Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
Bu gelişme sonrası soluğu hastanede alan Sezen Aksu, babasını yalnız bırakmadı. Sami Yıldırım'ın, solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Sami Yıldırım, 3 yıl önce eşi 91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı yitirmişti.
BABASI FETÖ OKULUNUN MÜDÜRÜ!
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında elde ettiği bilgi ve belgeler ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimlerin incelemeleri sonucu FETÖ'ye bağlı olduğu belirlenen ve İzmir'de bulunan Sema AŞ ile Şelale AŞ'ye kayyum atandı. Okul içerisinde Fethullah Gülen'e ait olduğu belirtilen odanın içerisinden çıkan eşyalar da basınla paylaşılırken, gözler yeniden Sezen Aksu'nun babasına çevrildi.