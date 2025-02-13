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İbrahim Tatlıses'e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! “Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...”

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, bu kez eski menajeri Şule Yazar'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Yazar, açıklamalarıyla dikkat çekti.

İHA takvim.com.tr İHA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 12:48
İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

İbrahim Tatlıses'in İzmir'de yaşayan eski menajeri Şule Yazar (45), adliyeye giderek şarkıcı hakkında, kendisine 'tehditte bulunduğu, hakaret ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Şikayetinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan Şule Yazar, şunları söyledi:

"Olayın buraya gelmesini istemezdim. 2 çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç bu. Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca 'şiddeti azalır, yapılan yanlışlıkların farkına varılır' diye bekledim ama tam tersi, artarak devam etti.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama isteme gibi bir durum olmadı. Karşımda muhatap bulamadım. Bana getirilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. Üstü kapalı tehditler aldık. Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz"

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Üzerine atılı çeşitli suçların bulunduğunu öne süren Yazar, şunları kaydetti: "Aileme küfürlü konuşmalar da mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Çöküntü yaşamaktayım. Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim. Yargıda karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şikayet hakkında bilgi veren Avukat Serkan Onukar da şöyle konuştu:

"Muhatabımız yıllardır Türk halkının sevgisini kazanmış, sanatıyla ve bugüne kadar yaptıklarıyla her zaman gündemde olmuş bir isim. Bu noktaya gelmiş olmaktan ötürü gerçekten üzüntü duyuyoruz. Bir süredir bu konu gündemimizdeydi.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Şule Hanım çok sabretti. İbrahim Bey'in geçen bu süre zarfında bu eylem ve söylemlerinden vazgeçeceğini düşündü. Ancak bu süreçte bunlar daha büyük boyutlara ulaştı.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Şikayette bulunmak artık son çaremiz oldu. Biz dilekçemizde oldukça hassas davranmaya çalıştık. Kullandığımız ifadeleri, ileri sürdüğümüz iddialarımızı, tanıklarımızı, delillerimizi son derece ince eleyip sık dokuduk. Birtakım hususların da savcılık tarafından araştırılması gerekiyor.

İbrahim Tatlıses’e şok suçlamalar! Eski menajeri soluğu mahkemede aldı! Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç...

Tahkikat belirli bir zaman alacaktır. Sunacağımız başka deliller de olacak. Türk yargısına güveniyoruz. İnancımız sonsuz. Gönlümüzden geçen bu işin sulh ve selametle sonuçlanması. Sürecin takipçisi olacağız"