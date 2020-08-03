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Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

Sezen Aksu'nun İzmir Karaburun'daki lüks villasında mührü kırılarak tamamlanan ruhsatsız havuzu, yapılan haberlerin ardından kumla kapanarak hazır çimle örtüldü! Sezen Aksu, Karaburun Belediyesi tarafından yeniden mühürlenen Aksu, İzmir'deki villasını satışa çıkarma kararı aldı. Villası için geçen ay 5.5 milyon TL isteyen Aksu'nun, fiyatı arttırdığı öğrenildi.

03.08.2020 10:57 - Son Güncelleme: 03.08.2020 11:06
Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

Türkiye'de kaçak villa ve çiftlik evleriyle gündeme gelen Yılmaz Özdil, Can Dündar, Fatih Portakal ve Soner Yalçın'a, son olarak ünlü şarkıcı ve besteci Sezen Aksu da eklendi. Aksu'nun 50 metrelik boru aracılığıyla deniz suyu çektiği havuzunun kaçak olduğu tespit edildi. Yeni Asır'ın, ruhsatsız havuzu gündeme taşıyan ısrarlı yayıncılığının ardından, kaçak havuz apar topar dolduruldu. Aksu'nun havuzunun içi çakıl taşı ve kumla kaplanarak üzerine çim örtüldüğü gözlenirken, havuzu çevreleyen beton blokların ise tam olarak yıkılmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

Sezen Aksu'nun İzmir'in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu'nda konumlanan lüks villasının havuzu, geçen yıl ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

Haziran ayında ise havuzun inşaatı usulsüzce tamamladığı ve denizin içine doğru 50 metrelik atık su boru hattı döşendiği ortaya çıktı.

Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

İhbarların üzerine yetkililer, boru ve bağlantılarını söküp tekrar havuzu mühürledi.

Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

Hürriyet'in haberine göre; Aksu, yaşanan tüm bu olumsuz olaylardan sonra İzmir'deki villasını satışa çıkarma kararı aldı.

Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

FİYATI BİR AYDA ARTTI
Villası için geçen ay 5.5 milyon TL isteyen Aksu'nun, şimdilerdeyse fiyatı 6.5 milyon TL'ye çıkardığı öğrenildi. Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenen havuzun ise gerekli arıtma işlemleri yapıldıktan sonra tekrar açılabileceği iddia edildi.

Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...
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