Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki kaçak havuzlu villasını satıyor! Bir ay içinde fiyatı arttırdı...

Türkiye'de kaçak villa ve çiftlik evleriyle gündeme gelen Yılmaz Özdil, Can Dündar, Fatih Portakal ve Soner Yalçın'a, son olarak ünlü şarkıcı ve besteci Sezen Aksu da eklendi. Aksu'nun 50 metrelik boru aracılığıyla deniz suyu çektiği havuzunun kaçak olduğu tespit edildi. Yeni Asır'ın, ruhsatsız havuzu gündeme taşıyan ısrarlı yayıncılığının ardından, kaçak havuz apar topar dolduruldu. Aksu'nun havuzunun içi çakıl taşı ve kumla kaplanarak üzerine çim örtüldüğü gözlenirken, havuzu çevreleyen beton blokların ise tam olarak yıkılmadığı dikkatlerden kaçmadı.