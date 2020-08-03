Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu! 'Makyaj denizi tutuyor mu?'
Defne Samyeli'nin kızları sosyal medya gündeminde. 23 yaşındaki Deren Talu'nun kardeşi Derin Talu, mayokinili fotoğrafı ile ti'ye alındı. Instagram'dan mayokinili fotoğraf paylaşan Derin Talu'yu görenler, 'Makyaj deniz tutuyor mu?' şeklinde yorumlarda bulundu. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, yaşı ve mayokinili fotoğrafı ile kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kaç yaşında?
03.08.2020 10:30
- Son Güncelleme: 03.08.2020 10:46
DİĞER GALERİLER