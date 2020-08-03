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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu! 'Makyaj denizi tutuyor mu?'

Defne Samyeli'nin kızları sosyal medya gündeminde. 23 yaşındaki Deren Talu'nun kardeşi Derin Talu, mayokinili fotoğrafı ile ti'ye alındı. Instagram'dan mayokinili fotoğraf paylaşan Derin Talu'yu görenler, 'Makyaj deniz tutuyor mu?' şeklinde yorumlarda bulundu. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, yaşı ve mayokinili fotoğrafı ile kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kaç yaşında?

03.08.2020 10:30 - Son Güncelleme: 03.08.2020 10:46
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu! 'Makyaj denizi tutuyor mu?'

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya gündeminde. Ablası Deren Talu kadar göz önünde olmayan Derin Talu, mayokinili fotoğrafıyla herkesi şaşırttı.

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu! 'Makyaj denizi tutuyor mu?'

Mayokinisi ile objektif karşısına geçen Derin Tau, yaşı ve makyajı ile dikkat çekti. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun yaşını öğrenenler şoke oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu! 'Makyaj denizi tutuyor mu?'

İşte Derin Talu'nun mayokinili Instagram paylaşımı... Bu paylaşımı görenler, 'Makyaj deniz tutuyor mu?' şeklinde yorumlarda bulundu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu! 'Makyaj denizi tutuyor mu?'

Peki Derin Talu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu! 'Makyaj denizi tutuyor mu?'

SERENAY SARIKAYA

1 Temmuz 1991

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