Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl evli kalmıştı... Gökhan Töre'den eşine dudak uçuklatan bebek hediyesi
Esra Bilgiç ile 2017- 2019 yılları arasında evli kalan ve şimdilerde Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre, boşanmadan bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen çift, bebek sevinci yaşıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen güzel Esra Bilgiç'in eski eşi futbolcu Gökhan Töre'nin, eşine aldığı bebek hediyesi dudak uçuklattı.
03.08.2020 11:24
- Son Güncelleme: 03.08.2020 11:43
Esra Bilgiç ve Gökhan Töre, 2019 yılında boşanmış ve Töre, kısa bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen Gökhan Töre, bebek sevinci yaşıyor. 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye eden futbolcu Gökhan Töre, bebek hediyesi için 2.5 milyon lira ödedi. İşte Esra Bilgiç'in eski eşi Gökhan Töre'nin yeni eşi...
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