Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl evli kalmıştı... Gökhan Töre'den eşine dudak uçuklatan bebek hediyesi

Esra Bilgiç ve Gökhan Töre, 2019 yılında boşanmış ve Töre, kısa bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen Gökhan Töre, bebek sevinci yaşıyor. 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye eden futbolcu Gökhan Töre, bebek hediyesi için 2.5 milyon lira ödedi. İşte Esra Bilgiç'in eski eşi Gökhan Töre'nin yeni eşi...