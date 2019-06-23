Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimlerinde oy kullanan ünlüler!

Sezen Aksu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitmiş ancak oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu ilerleyen saatlerde yeniden okula giderek kullanabilmişti. Usta sanatçı bugün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gitti. Mührü oy pusulasında biraz taşan Aksu sandık görevlilerine, "Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?" diye sordu. Görevliler de "Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz" dedi.

23.06.2019 11:25 - Son Güncelleme: 23.06.2019 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





