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Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimlerinde oy kullanan ünlüler!

Sezen Aksu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitmiş ancak oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu ilerleyen saatlerde yeniden okula giderek kullanabilmişti. Usta sanatçı bugün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gitti. Mührü oy pusulasında biraz taşan Aksu sandık görevlilerine, "Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?" diye sordu. Görevliler de "Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz" dedi.

23.06.2019 11:25 - Son Güncelleme: 23.06.2019 12:07
Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri

Sezen Aksu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanmak için Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Sanatçı, okulda bulunan gazetecilere dönerek "Yine bekliyorsunuz nöbetçiler" dedi. Aksu, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu'nun neşeli olduğu gözlendi.

SEZEN AKSU OYUNU KULLANDI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri

Sezen Aksu'nun oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine "Şurada herkesin içinde basıverem mi?" diyerek espri yapması sınıftakileri güldürdü.

Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri

Mührü oy pusulasında biraz taşan Aksu sandık görevlilerine, "Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?" diye sordu. Görevliler de "Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz" dedi.

Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri

Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, kendisine günaydın demeyen gazeteciye esprili bir şekilde sitem etti. Aksu'nun gazeteciye "Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsun" demesi renkli anlara sahne oldu.

Sezen Aksu bu kez de geçersiz oy paniği yaşadı! - 23 Haziran 2019 seçimleri
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