Hakan Muhafız'ın sevilen ismi Çağatay Ulusoy'un son hali şok etti! Genç oyuncunun kilo alma nedeni bakın ne çıktı...

Çağatay Uluso​y'un son halini görenler şok oldu. Hakan Muhafız dizisi ile dünya çapında adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla gündemde! Genç oyuncu Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Çağatay Ulusoy, 1099'da Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Türklere Anadolu'nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıracak. İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

23.06.2019 12:15 - Son Güncelleme: 23.06.2019 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





