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Hakan Muhafız'ın sevilen ismi Çağatay Ulusoy'un son hali şok etti! Genç oyuncunun kilo alma nedeni bakın ne çıktı...

Çağatay Uluso​y'un son halini görenler şok oldu. Hakan Muhafız dizisi ile dünya çapında adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla gündemde! Genç oyuncu Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Çağatay Ulusoy, 1099'da Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Türklere Anadolu'nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıracak. İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

23.06.2019 12:15 - Son Güncelleme: 23.06.2019 12:15
Hakan Muhafız'ın sevilen ismi Çağatay Ulusoy'un son hali şok etti! Genç oyuncunun kilo alma nedeni bakın ne çıktı...

Fazla kilolarıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'un sırrı ortaya çıktı. Netflix'teki Hakan Muhafız dizisiyle adını dünya çapında duyuran Çağatay Ulusoy, yeni bir projeye evet dedi. Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi de projenin belli olmasıyla ortaya çıktı.

Hakan Muhafız'ın sevilen ismi Çağatay Ulusoy'un son hali şok etti! Genç oyuncunun kilo alma nedeni bakın ne çıktı...

Çağatay Ulusoy, 1099'da Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Türklere Anadolu'nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıracak.

Hakan Muhafız'ın sevilen ismi Çağatay Ulusoy'un son hali şok etti! Genç oyuncunun kilo alma nedeni bakın ne çıktı...

İşte Çağatay Ulusoy'un kilolarıyla uğradığı değişim.

Hakan Muhafız'ın sevilen ismi Çağatay Ulusoy'un son hali şok etti! Genç oyuncunun kilo alma nedeni bakın ne çıktı...

Çağatay Ulusoy

Hakan Muhafız'ın sevilen ismi Çağatay Ulusoy'un son hali şok etti! Genç oyuncunun kilo alma nedeni bakın ne çıktı...

Çağatay Ulusoy

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