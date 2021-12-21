Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın peşindeki sümsük Halil'di Ufuk Tan Altunkaya... "Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha!"
Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın peşindeki sümsük Halil'di Ufuk Tan Altunkaya... Son hali ile gündeme bomba gibi düştü, görenler ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdırdı. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde izleyicileri çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'yı normal hayatında gören şaşırp kalıyor. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor. Ünlü oyuncuyu görenler, "Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha!" demeden geçmiyor.
"SEVMEDİĞİN ÇOCUĞA DÖN BİR BAK FERİHA!"
Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın peşindeki sümsük Halil'di Ufuk Tan Altunkaya... Başrollerini Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizide Halil karakteriyle rol alan Ufuk Tan Altunkaya, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.
Adını Feriha Koydum izleyicilerini çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'yı normal hayatında gören şaşırp kalıyor.
EKRAN BAŞINDAKİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI
Ufuk Tan Altunkaya, kendini rolüne o kadar kaptırmıştı ki ustalara taş çıkaran performansıyla ekran başındakilere adeta tırnaklarını yedirtmişti. Dizide Hazal Kaya'nın hayat verdiği Feriha'ya kafayı takan ve ölümüne sebep olan Halil, izleyicilere korku dolu anlar yaşatmıştı.
ÇEKİRDEK AİLESİYLE MÜTEVAZI BİR YAŞAM SÜRÜYOR
Adını Feriha Koydum'un korkulan karakteri Halil, bu defa korkutmak yerine şaşırttı. Karakteri canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın şimdiki halini görenler, dizide oluşan ön yargılarını bir kenara bıraktı. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor. İşte başta Ufuk Tan Altunkaya olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...