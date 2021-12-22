Sezai Aydın'a veda kızı yürekleri dağladı 'Babam ceketini satarak okuttu beni!' Gerçek ölüm nedeni yürekleri yakmıştı
Usta oyuncu Sezai Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 69 yaşında yaşama veda eden Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde usta oyuncu için sevenlerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Aydın'ın cenazesi alkışlar eşliğinde uğurlandı. Aydın'ın naaşı Karacaahmet mezarlığına defnedildi.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, diyabet ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Afiyet Hastanesi'nde vefat etti. Sezai Aydın'ın cenazesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze namazında Aydın'ın sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.
"Sezai Aydın'la daha çok anı biriktirebilmek için bu işi seçtim"
Konuşmakta güçlük çeken, usta sanatçı Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, "Babam ve iş arkadaşım. Gölgesinden kaçmaya çalıştıkça daha çok gölgesinde kaldım. Bir evladın ayakları üzerinde nasıl durması gerektiğini öğreten biriydi. Son zamanlarında kendisiyle ilgili konuştuğumuzda Hakkı Ergök'ün müthiş tabiriyle 'insanlara yol gösteren bir modern zaman filozofu'. Şükür ki ne kadar çok sevildiğini yaşarken kendi de gördü ve bize de gösterdi.
Büyük bir aktördü. Dehşetli bir aşık ve seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı ve her şeyde olduğu gibi bunda da başarılı oldu. İş yerinde her zaman Sezai Bey diye hitap ettim o da bana Arda Bey dedi. Fakat evde her zaman babam oldu. Şehir tiyatrolarında birlikte en çok oyun oynayan baba oğul olduk. Onun ile sahnede stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydınla daha çok anı biriktirebilmek için bu işi seçtim. Madem babamı seviyorum neden onunla aynı işi yapıp yanı başında olmayayım dedim" ifadelerini kullandı.