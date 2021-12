Sezai Aydın’a veda kızı yürekleri dağladı ’Babam ceketini satarak okuttu beni!’ Gerçek ölüm nedeni yürekleri yakmıştı

Büyük bir aktördü. Dehşetli bir aşık ve seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı ve her şeyde olduğu gibi bunda da başarılı oldu. İş yerinde her zaman Sezai Bey diye hitap ettim o da bana Arda Bey dedi. Fakat evde her zaman babam oldu. Şehir tiyatrolarında birlikte en çok oyun oynayan baba oğul olduk. Onun ile sahnede stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydınla daha çok anı biriktirebilmek için bu işi seçtim. Madem babamı seviyorum neden onunla aynı işi yapıp yanı başında olmayayım dedim" ifadelerini kullandı.