Seyran'a ablasından büyük darbe! Yalı Çapkını'nda Suna meğer herkesi kandırmış! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer ikisi...

Yalı Çapkını dizisinin 7. bölüm fragmanı mide bulandırdı. Seyran ile Ferit'in arasında aşk tam başlıyor derken Suna işi bozdu. Star'ın iddialı dizisi Yalı Çapkını her Cuma seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun paylaştığı fenomen dizinin son bölümünde Suna ve Seyran kardeşlerin arası düzelmişti. Ancak yeni bölümde kardeşlerin kavgaya tutuşacağı iddia ediliyor. 7. bölüm fragmanında Suna'nın dans ederken aniden Ferit'i dudağından öpmesi herkesi şaşkına uğrattı. İşte yeni bölümden ipuçları...