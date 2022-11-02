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Haberler Magazin 6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...

6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...

Kadrosunda Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın hayatı merak konusu oldu. Akusta'nın özellikle eşi merak edilerek "Mesut Akusta kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akusta'nın eşi ile Esra Erol'un arasındaki bağ ise dikkat çekti. Bakın Mesut Akusta'nın biricik eşi kimmiş...

takvim.com.tr
02.11.2022 22:23 - Son Güncelleme: 02.11.2022 22:23
6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...

Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın hayatı merak konusu oldu.

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6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...

MESUT AKUSTA KİMDİR?
22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının ölümü üzerine ailesiyle Ankara'ya taşındı.

6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...

İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da tamamlayan Akusta, burada çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.

6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...

1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katılan ünlü oyuncu, 1997'de Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı.

6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...

Ardından Ezel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Babil, Teşkilat gibi birçok yapımda alan ünlü oyuncu, 2016 yılında ise nikah masasına oturdu.

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