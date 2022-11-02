6 yılı devirdiler! Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Esra Erol gerçeğini duyan inanamadı! Meğer...
Kadrosunda Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın hayatı merak konusu oldu. Akusta'nın özellikle eşi merak edilerek "Mesut Akusta kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akusta'nın eşi ile Esra Erol'un arasındaki bağ ise dikkat çekti. Bakın Mesut Akusta'nın biricik eşi kimmiş...
02.11.2022 22:23 - Son Güncelleme: 02.11.2022 22:23
Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın hayatı merak konusu oldu.
MESUT AKUSTA KİMDİR?
22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının ölümü üzerine ailesiyle Ankara'ya taşındı.