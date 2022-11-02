İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın en acı günü! İdo Tatlıses’in satırları yürek yaktı! “Mutluluk çığlıklarını hiç unutamam...”
1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanışan ve bu birlikten İdo adında bir oğlu olan Derya Tuna, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü isim, şimdi ise acı bir haberle gündeme geldi. Tuna, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla annesinin vefat ettiğini duyurdu. İdo Tatlıses de kendi sayfasında bir paylaşımda bulunarak kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı. Öte yandan İbrahim Tatlıses, eski eşini cenazede yalnız bırakmadı ve açıklamasıyla dikkat çekti. İşte İdo Tatlıses'in o paylaşımı...
02.11.2022 21:30 - Son Güncelleme: 02.11.2022 21:49
Yenikapı'daki gazinolarda sahne alan Derya Tuna, 1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı.
1983'te Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987'de de Gülüm Benim isimli yapımlarda rol alan Tuna, bu filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte kamera karşısına çıktı.
2001'de yollarını ayıran Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in bu birliktelikten İdo Tatlıses adında bir evlatları oldu.