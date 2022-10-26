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Haberler Magazin Seyran Ferit'in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! "Ben Yusuf'la görüşemezsem, sen de Pelin'le görüşemezsin" Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!

Seyran Ferit'in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! "Ben Yusuf'la görüşemezsem, sen de Pelin'le görüşemezsin" Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!

Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi! Büyük bir heyecanla izlenen dizinin 6. bölümünde çarşı pazar karışacak. İşte 6. bölüm 2. fragman haberimizde...

26.10.2022 12:30 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:30
Seyran Ferit’in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! Ben Yusuf’la görüşemezsem, sen de Pelin’le görüşemezsin Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!

Yalı Çapkını dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı geldi. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde bu hafta çetrefilli olaylar meydana gelecek. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alıyor. İşte Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

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Seyran Ferit’in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! Ben Yusuf’la görüşemezsem, sen de Pelin’le görüşemezsin Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!

6. bölüm 1. fragmanında Ferit Seyran'a "Ben arkama dönemeyecek miyim, güvenemeyecek miyim sana?" diyerek sitem ediyor.

Seyran Ferit’in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! Ben Yusuf’la görüşemezsem, sen de Pelin’le görüşemezsin Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!

İşte 6.bölüm 2. fragman;

Seyran Ferit’in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! Ben Yusuf’la görüşemezsem, sen de Pelin’le görüşemezsin Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Ben Pelin'i hayatımdan çıkartacağım sende Yusuf'u '' sözleri damga vurdu.

Seyran Ferit’in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! Ben Yusuf’la görüşemezsem, sen de Pelin’le görüşemezsin Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un Seyran'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit, bu duruma bozulur.

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