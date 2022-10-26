Seyran Ferit'in üstüne atlıyor, aşka göz kırpıyor! "Ben Yusuf'la görüşemezsem, sen de Pelin'le görüşemezsin" Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanıyla çarşı pazar karıştı!
Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi! Büyük bir heyecanla izlenen dizinin 6. bölümünde çarşı pazar karışacak. İşte 6. bölüm 2. fragman haberimizde...
26.10.2022 12:30 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:30
Yalı Çapkını dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı geldi. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde bu hafta çetrefilli olaylar meydana gelecek. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alıyor. İşte Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Ben Pelin'i hayatımdan çıkartacağım sende Yusuf'u '' sözleri damga vurdu.