25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Hadise, ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve hemen hemen her yayınladığı pozla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı son pozla yine çok konuşuldu. Vücuduna sardığı beyaz havlusu ile kamera karşısına geçen Hadise'nin dil çıkararak verdiği poz, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin dikkat çeken o paylaşımı...
25.10.2022 22:57 - Son Güncelleme: 25.10.2022 23:43
Ünlü şarkıcı Hadise, 20 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Boşanma öncesi ve sonrasında birçok iddiayla gündeme gelen ikiliden Hadise, son olarak sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.