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Haberler Magazin 25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Hadise, ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve hemen hemen her yayınladığı pozla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı son pozla yine çok konuşuldu. Vücuduna sardığı beyaz havlusu ile kamera karşısına geçen Hadise'nin dil çıkararak verdiği poz, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin dikkat çeken o paylaşımı...

25.10.2022 22:57 - Son Güncelleme: 25.10.2022 23:43
25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü şarkıcı Hadise, 20 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü çift, Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirilen bir düğünle dünyaevine girdi.

25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

Basına kapalı olan düğünden kareler merakla beklenirken çiftten kötü haber geldi.

25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

25 gün önce boşanan Hadise’den dikkat çeken poz! Havlusunu vücuduna sarıp dil çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

Boşanma öncesi ve sonrasında birçok iddiayla gündeme gelen ikiliden Hadise, son olarak sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

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