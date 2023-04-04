Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Meedo çapkınlık peşinde! Alevli hamle ifşa oldu görenler: "Şeyma bekarlığa veda ediyor onun aklı dışarıda"
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Meedo çapkınlık peşinde! Alevli hamle ifşa oldu görenler, "Şeyma bekarlığa veda ediyor onun aklı dışarıda" yorumları yaptı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak bilinen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile düğün hazırlığında. Bekarlığa veda eğlencesi başlayan Şeyma Subaşı'nın ve arkadaşlarının paylaştığı o görüntüler kısa sürede gündem oldu. Şeyma Subaşı'nın kız arkadaşlarıyla bekarlığa vedası bir yana dursun müstakbel eşi Meedo'dan gelen o hamle gündeme bomba gibi düştü.
04.04.2023 10:49 - Son Güncelleme: 04.04.2023 11:09
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Meedo çapkınlık peşinde! Alevli hamle ifşa oldu görenler, "Şeyma bekarlığa veda ediyor onun aklı dışarıda" yorumları yaptı.
BEKARLIĞA VEDA BAŞLADI
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak.
Bekarlığa veda partisinin başladığını duyuran Şeyma Subaşı'nın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.