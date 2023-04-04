RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Küçük Osman oldu kocaman adam! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

Küçük Osman oldu kocaman adam! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ının son halini gören tanıyamıyor! O şimdi 17 yaşında, görenler "Koca adam olmuş..." yorumları yapıyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi hem küçüklük halini hem de son halini paylaştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına yorum yağdı.

04.04.2023 10:22 - Son Güncelleme: 04.04.2023 11:21
Küçük Osman oldu kocaman adam! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi koskocaman adam oldu. İşte detaylar...

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Küçük Osman oldu kocaman adam! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan drama türündeki Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir döneme damga vurdu.

Küçük Osman oldu kocaman adam! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

Dizide hayat verdiği Osman rolü ile tanınan ve sevimliliği ile gönülleri kazanan Emir Berke Zincidi'nin dizideki ağlamaları o dönem çok gündeme gelmişti.

Küçük Osman oldu kocaman adam! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

Bilgiçliği ve sevimliliği ile ünlenen Emir Berke Zincidi'nin son hali sosyal medya gündeminde.

Küçük Osman oldu kocaman adam! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler o olduğuna inanamadı

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.

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