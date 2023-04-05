72 kilo verdi sonra da aşka geldi! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu hem son haliyle hem de sevgilisiyle olay yarattı
Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu, 76 kilo verip son haliyle şaşırtan, sosyal medya hesabında ilan-ı aşk etti... Hep tontiş halleriyle hatırladığımız Esin Gündoğdu, sağlığı için harekete geçmiş kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Gündoğdu bu kez sosyal medya sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
05.04.2023 10:25 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:26
Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.
Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.