Okan Karacan’ın beyin detoksu: Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattım! Eski eşiyle karakolluk olmuştu...

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk olan ve olaylı bir şekilde boşanan Okan Karacan, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Karacan, özel hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Beyin detoksu yapmak için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yattığını belirten Karacan, kafası karışan herkese bunu önerdiğini söyledi. İşte detaylar...