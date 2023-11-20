Okan Karacan’ın beyin detoksu: Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattım! Eski eşiyle karakolluk olmuştu...

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk olan ve olaylı bir şekilde boşanan Okan Karacan, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Karacan, özel hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Beyin detoksu yapmak için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yattığını belirten Karacan, kafası karışan herkese bunu önerdiğini söyledi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Okan Karacan, 2014 senesinde Zeynep Kadıoğlu ile dünyaevine girdi. Ancak ünlü çift, geçen ocak ayında sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.
Önceki aylarda ise eski eşiyle birlikte kurduğu yapım şirketine polislerle birlikte giden Karacan ve şirket çalışanları arasında arbede çıktı.
Karacan, yaşananların ardından eski eşini, kayınvalidesi Emine Kadıoğlu'nu ve baldızı Zerrin Kadıoğlu'nu darp ettiği için gözaltına alındı.