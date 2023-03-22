“Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım” diyen Seda Sayan'ın 110 milyon TL'lik evinden ilk görüntü! Eşi Çağlar Ökten'le aşk yuvası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Son olarak 4 milyon dolara aldığı lüks villasıyla gündeme gelen Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni evini takipçileriyle paylaştı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvası!
22.03.2023 10:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:39
Seda Sayan, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündemde.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaşmıştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığı sanıldı ama işin aslı öyle çıkmadı.