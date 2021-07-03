Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ifşa modunu açtı hediyelerinin faturalarını saldı! Şeyma bu kez patladı pirincin taşını ayıklayamıyor

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olacak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonrasında hamile olduğunu açıklamış çok geçmeden de düşük yapmıştı. Bebeğini kaybetmesinin ardından Ibiza'da arkadaşlarıyla görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması akıllara ayrılık ihtimalini getirmişti. Sonunda da beklenen oldu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı. Çiftin ayrılığı hakkında pek çok iddia ortaya atılmışken Meedo'nun Şeyma Subaşı için yaptığı konuşulan alışverişlerin faturaları ifşa oldu.

03.07.2021 11:54 - Son Güncelleme: 03.07.2021 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





