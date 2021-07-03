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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ifşa modunu açtı hediyelerinin faturalarını saldı! Şeyma bu kez patladı pirincin taşını ayıklayamıyor

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olacak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonrasında hamile olduğunu açıklamış çok geçmeden de düşük yapmıştı. Bebeğini kaybetmesinin ardından Ibiza'da arkadaşlarıyla görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması akıllara ayrılık ihtimalini getirmişti. Sonunda da beklenen oldu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı. Çiftin ayrılığı hakkında pek çok iddia ortaya atılmışken Meedo'nun Şeyma Subaşı için yaptığı konuşulan alışverişlerin faturaları ifşa oldu.

03.07.2021 11:54 - Son Güncelleme: 03.07.2021 11:54
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ifşa modunu açtı hediyelerinin faturalarını saldı! Şeyma bu kez patladı pirincin taşını ayıklayamıyor

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ifşa modunu açtı hediyelerinin faturalarını saldı! Şeyma bu kez patladı pirincin taşını ayıklayamıyor

Ibiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ifşa modunu açtı hediyelerinin faturalarını saldı! Şeyma bu kez patladı pirincin taşını ayıklayamıyor

Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ifşa modunu açtı hediyelerinin faturalarını saldı! Şeyma bu kez patladı pirincin taşını ayıklayamıyor

Bebeğini kaybettikten sonra zor günler yaşayan Şeyma Subaşı, bugün Instagram'dan Meedo ile paylaştığı fotoğrafları sildi. Bununla da sınırlı kalmadı, evlilik gün saydığı sevgilisini tek kalemde Instagram hesabından sildi ayrıca takibi de bıraktı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ifşa modunu açtı hediyelerinin faturalarını saldı! Şeyma bu kez patladı pirincin taşını ayıklayamıyor

Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı.

Ayrılık iddialarının odağında Meedo'nun dolandırcı olduğu ve Şeyma Subaşı'nın bu yüzden ayrıldıkları vardı. Ancak Mohammed Alsaloussi bu iddialar sonrası düğmeye bastı.