Gül Sunal anlattı milyonlar Kemal Sunal için bir kez daha ağladı! Kemal Sunal'ı kimse böyle bilmiyordu meğer...
Ardında bıraktığı "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti. Türkiye'nin yüzünü güldüren adam yıl dönümünde unutulmadı. Eşi Gül Sunal ile çocukları Ali ve Ezo Sunal'ın paylaşımları yürekleri dağlarken, Ezo Sunal'ın anlattığı bir adını hem ağlattı hem de gülümsetti.
Gül Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 56 yaşında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal'a özlemini sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın 21'inci ölüm yıl dönümünde Instagram hesabından duygu yüklü bir paylaşım yapıldı.
"İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı: 'Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını 'Işık' koymak istedik ama ebe 'Bu bebek boylu, poslu, ağırbaşlı bir delikanlı olacak' deyince 'Kemal olsun' dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü...'