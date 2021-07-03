Gül Sunal anlattı milyonlar Kemal Sunal için bir kez daha ağladı! Kemal Sunal'ı kimse böyle bilmiyordu meğer...

"İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı: 'Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını 'Işık' koymak istedik ama ebe 'Bu bebek boylu, poslu, ağırbaşlı bir delikanlı olacak' deyince 'Kemal olsun' dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü...'