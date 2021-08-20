Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor 'Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım'
Mohammed Alsaloussi adında şaibeli milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şu sıralar Türkiye'de olan Subaşı, yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı'nın düğün hazırlıklarına başladığı kulislerde dolaşırken, Mohammed Alsaloussi ilk kez sosyal medya hesabından ilk kez Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not düştü. Daha önce verdiği röportajda 'Şeyma'nın görgüsüz' olduğunu söyleyen Meedo bakın neler söyledi.
20.08.2021 17:16
- Son Güncelleme: 20.08.2021 17:16
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı.
Kısa süre önce açtığı Instagram hesabında 148 bin takipçisi olan Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı...