Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor 'Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım'

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor 'Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım'

Mohammed Alsaloussi adında şaibeli milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şu sıralar Türkiye'de olan Subaşı, yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı'nın düğün hazırlıklarına başladığı kulislerde dolaşırken, Mohammed Alsaloussi ilk kez sosyal medya hesabından ilk kez Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not düştü. Daha önce verdiği röportajda 'Şeyma'nın görgüsüz' olduğunu söyleyen Meedo bakın neler söyledi.

20.08.2021 17:16 - Son Güncelleme: 20.08.2021 17:16
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor ’Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım’

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor ’Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım’

Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı'nın aksine Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ilk kez sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not düştü.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor ’Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım’

Kısa süre önce açtığı Instagram hesabında 148 bin takipçisi olan Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı...

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor ’Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım’

Mısırlı Mohammed Alsaloussi paylaşımına şu notu düştü:

Sana aşktan bahsedeyim. Sana aşkın sırrını bildiğini ya da bulduğunu söylemeye çalışan biri yalan söylüyor olabilir.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo geçen gün sallıyordu şimdi aşkını ilan ediyor ’Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım’

Her insan ve her aşk farklıdır. Sana sadece tecrübelerimi ve sevgimi anlatabilirim. Önemli olan diğer yarını bulmak değil, birlikte bir takım olacağınız, ortak olacağınız, birbirinizi tamamlayacağınız başka bir tam insanı bulmaktır.

SON DAKİKA