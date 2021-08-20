Serenay Sarıkaya'dan Hande Erçel'e nispet yapar gibi sıfır makyaj pozlar 'sen her halinle güzelsin Serenay'
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, geçen gün yayınladığı kırmızı bikinli pozuyla olay olmuştu. Sarıkaya'nın bu pozu, bir gün önce kırmızı mayosuyla paylaşım yapan Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya, sıfır makyaj pozunu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
Kerem Bürsin ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, kırmızı mayokinisi ve kot şortu ile verdiği pozla dikkat çekmişti. Erçel'in ardından Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle poz vermişti. Sosyal medyada bir kullanıcılarının yaptığı yorumlardan sonra Erçel'den flaş bir hamle geldi.
Serenay Sarıkaya, geçen gün yayınladığı kırmızı bikinli pozuyla olay olmuştu. Sarıkaya'nın bu pozu, bir gün önce kırmızı mayosuyla paylaşım yapan Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı.
Oyuncunun paylaşımının ardından Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yeni aşkı Hande Erçel kıyaslanmıştı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sarıkaya'nın paylaşımını daha çok beğendiğini dile getirirken bir kısmı oyunu Hande Erçel'den yana kullanmıştı.
RAHATSIZ OLDU
Snob Magazin'in haberine göre, bu gelişmelerin ardından Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmaktan rahatsız oldu ve 3.3 milyon beğeni alan fotoğraflarını kaldırmıştı.