Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e nispet yapar gibi sıfır makyaj pozlar ’sen her halinle güzelsin Serenay’

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, kırmızı mayokinisi ve kot şortu ile verdiği pozla dikkat çekmişti. Erçel'in ardından Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle poz vermişti. Sosyal medyada bir kullanıcılarının yaptığı yorumlardan sonra Erçel'den flaş bir hamle geldi.