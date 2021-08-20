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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Güzelliğiyle büyüledi mankenlere taş çıkarttı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Güzelliğiyle büyüledi mankenlere taş çıkarttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların kalbine taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Mavi derin sırt dekolteli elbisesi objektif karşısına geçen oyuncuya 'Mankenlere taş çıkartır', 'Daha güzeli yok!' yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

20.08.2021 17:43 - Son Güncelleme: 20.08.2021 18:06
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Güzelliğiyle büyüledi mankenlere taş çıkarttı

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Güzelliğiyle büyüledi mankenlere taş çıkarttı

Başarılı oyunculuk performansı ile takdir toplayan Altınbilek, dillere destan güzelliğiyle ise sık sık adından söz ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Güzelliğiyle büyüledi mankenlere taş çıkarttı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Güzelliğiyle büyüledi mankenlere taş çıkarttı

Altınbilek, mavi derin sırt dekolteli elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek paylaştı yer yerinden oynadı! Güzelliğiyle büyüledi mankenlere taş çıkarttı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak Instagram'a damga vurdu.

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