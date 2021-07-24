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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Ancak Şeyma'nın büyük aşkı Meedo barıştıktan sonra hızını alamadı yine açıklama yaptı.

24.07.2021 10:22 - Son Güncelleme: 24.07.2021 10:22
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...

Geçtiğimiz aylarda dolandırıcı çıktığı ve sevgilisi Şeyma Subaşı'dan kendisinin ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelen Mısırlı Mohammed Alsaloussi, Sabah'a yeni açıklamalarda bulundu.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...

Şeyma Subaşı ile barışan Alsaloussi, 'Şeyma tüm harcamaları hak etti.' sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Alsaloussi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...

'Şeyma'nın ne kadar harcama yaptığından hiç şikayetçi olmadım. aslına bakarsanız ben bir insanla ilişkide olduğumda onun da aynı harcama imkanına sahip olması gerektiğine inanırım ve istediği her şeyi alabilmeli. Benimle aynı yaşam tarzına sahip olabilmeli. Şeyma bütün bu harcamayı hak etti çünkü hiç umursamadı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...

Gazeteciye yaptığım açıklama ilişkimizdeki sorunların sahte mücevherler ya da sahte yüzükle ilgili çıkan yalan yanlış haberlerle bir ilgisi olmadığını açıklamak içindi. Ona Şeyma'nın kendi kartı olduğunu ve istediği ne varsa aldığını söyledim.

Bu yüzden de ona sahte bir şey almış olma şansım yok...'

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...

MEEDO'NUN ŞEYMA SUBAŞI'YLA BARIŞMADAN DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

'Bunlar benim için yeni. Kendi halinde yaşayan biriyim. Gündeme geldiğim konuya bak. Bu benim tercihim değildi ama iş ortaklarım bunu yapmam gerektiğini söyledi.