Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Ancak Şeyma'nın büyük aşkı Meedo barıştıktan sonra hızını alamadı yine açıklama yaptı.
Geçtiğimiz aylarda dolandırıcı çıktığı ve sevgilisi Şeyma Subaşı'dan kendisinin ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelen Mısırlı Mohammed Alsaloussi, Sabah'a yeni açıklamalarda bulundu.
Şeyma Subaşı ile barışan Alsaloussi, 'Şeyma tüm harcamaları hak etti.' sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Alsaloussi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Şeyma'nın ne kadar harcama yaptığından hiç şikayetçi olmadım. aslına bakarsanız ben bir insanla ilişkide olduğumda onun da aynı harcama imkanına sahip olması gerektiğine inanırım ve istediği her şeyi alabilmeli. Benimle aynı yaşam tarzına sahip olabilmeli. Şeyma bütün bu harcamayı hak etti çünkü hiç umursamadı.
Gazeteciye yaptığım açıklama ilişkimizdeki sorunların sahte mücevherler ya da sahte yüzükle ilgili çıkan yalan yanlış haberlerle bir ilgisi olmadığını açıklamak içindi. Ona Şeyma'nın kendi kartı olduğunu ve istediği ne varsa aldığını söyledim.
Bu yüzden de ona sahte bir şey almış olma şansım yok...'