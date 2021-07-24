Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo bir öyle bir böyle 'Şeyma bütün bu harcamayı hak etti!' 'Ben ayrıldım' diyen Mohammed Alsaloussi...

Gazeteciye yaptığım açıklama ilişkimizdeki sorunların sahte mücevherler ya da sahte yüzükle ilgili çıkan yalan yanlış haberlerle bir ilgisi olmadığını açıklamak içindi. Ona Şeyma'nın kendi kartı olduğunu ve istediği ne varsa aldığını söyledim.

Bu yüzden de ona sahte bir şey almış olma şansım yok...'