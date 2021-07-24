Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir süper minili pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı! Değişimi bir yana Birsu bir yana...
Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demir, tatilde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Oben karakteriyle hafızalara kazınan 1999 doğumlu Demir'in son halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
24.07.2021 10:48
- Son Güncelleme: 24.07.2021 10:48
Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.
14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.