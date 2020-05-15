RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan bornozlu poz! 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!'

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile karantina günlerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok kez corona virüs tedbirlerine uymadan görüntülenen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz haftalarda yasak dinlemeyerek Çeşme'ye gitti. İtalyan sevgilisi ile karantina günlerinde bol bol spor yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı video ile dikkat çekti. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın bornozlu masa tenisi oynadığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Böylece, daha önce 'bornoz akımı' olarak geçen özellikleri kadın ünlülerin bornozlu paylaşımlarına Guido Senia da katılmış oldu.

15.05.2020 18:09 - Son Güncelleme: 15.05.2020 18:36
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan bornozlu poz! 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!'

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, yasakları umursamayarak Çeşme'ye gitmişti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Masa tenisi ve tavla oynamanın dışında spor yapmayı da ihmal etmeyen ikilinin son videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan bornozlu poz! 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!'

Masa tenisi oynarken üzerinde bornoz olan Guido, sosyal medyada, 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!' şeklinde yorumlara neden oldu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan bornozlu poz! 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!'

Guido Senia

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan bornozlu poz! 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!'

Elisabeth Mas

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olarak tanıdığımız ve magazin dünyasında eşi Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal'ın yasak aşkıyla gündeme gelen İspanyol gelin Elisabeth Mas, bornozuyla İstanbul sokaklarında verdiği pozla herkesi şoke etti!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan bornozlu poz! 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!'
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