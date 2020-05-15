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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan bornozlu poz! 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!'

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile karantina günlerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok kez corona virüs tedbirlerine uymadan görüntülenen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz haftalarda yasak dinlemeyerek Çeşme'ye gitti. İtalyan sevgilisi ile karantina günlerinde bol bol spor yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı video ile dikkat çekti. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın bornozlu masa tenisi oynadığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Böylece, daha önce 'bornoz akımı' olarak geçen özellikleri kadın ünlülerin bornozlu paylaşımlarına Guido Senia da katılmış oldu.

15.05.2020 18:09 - Son Güncelleme: 15.05.2020 18:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





