RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızının gizemli kardeşi Kartal...

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan 45 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Hayatına dair pek çok şey paylaşan Pınar Altuğ'un bir kardeşi olduğu ortaya çıktı. Pınar Altuğ'un gözlerden uzak tuttuğu kardeşini görenler şaştı kaldı. İşte başta Pınar Altuğ'un kardeşi Kartal olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

16.05.2020 08:29 - Son Güncelleme: 16.05.2020 08:29
Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızının gizemli kardeşi Kartal...

Pınar Altuğ'un bir erkek kardeşi olduğu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızının gizemli kardeşi Kartal...

ÜNLÜ İSİMLERİN KARDEŞLERİ

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızının gizemli kardeşi Kartal...
Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızının gizemli kardeşi Kartal...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızının gizemli kardeşi Kartal...
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