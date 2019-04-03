Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ TÜRKİYE'DE!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geldi! Geçtiğimiz Kasım ayında Acun ılıcalı'dan boşanan ve kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı, her fırsatta sevgilisinin yanına gidiyordu. Bu kez Guido Senia Türkiye'ye geldi.