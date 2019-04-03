Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia, Instagram hesabından Türkiye'ye geldiğinin sinyallerini verdi. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta sevgilisinin yanına giden Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini yanına getirtti. Daha önce bir kullanıcısının Türkiye davetine olumlu yanıt veren Guido Senia, Türkiye'ye geldiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
03.04.2019 14:28
- Son Güncelleme: 03.04.2019 14:54
ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ TÜRKİYE'DE!
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geldi! Geçtiğimiz Kasım ayında Acun ılıcalı'dan boşanan ve kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı, her fırsatta sevgilisinin yanına gidiyordu. Bu kez Guido Senia Türkiye'ye geldi.
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