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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia, Instagram hesabından Türkiye'ye geldiğinin sinyallerini verdi. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta sevgilisinin yanına giden Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini yanına getirtti. Daha önce bir kullanıcısının Türkiye davetine olumlu yanıt veren Guido Senia, Türkiye'ye geldiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

03.04.2019 14:28 - Son Güncelleme: 03.04.2019 14:54
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ TÜRKİYE'DE!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geldi! Geçtiğimiz Kasım ayında Acun ılıcalı'dan boşanan ve kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı, her fırsatta sevgilisinin yanına gidiyordu. Bu kez Guido Senia Türkiye'ye geldi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

İlk olarak Tulum sahilinde görüntülenen ve 'aralarında aşk var' haberleri çıkan Şeyma Subaşı ile Guido Senia her fırsatta biraraya geliyor.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

Tulum'dan sonra Tayland, daha sonra Paris ve İtalya derken şimdi de Türkiye! İlişkilerinin medyaya ilk yansıdığı sıralarda Guido Senia'nın bir takipçisi onu Türkiye'ye davet etmişti.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

Şeyma Subaşı'yla yaşadığı aşktan dolayı yakın markajda olan Guido'ya Türk takipçiler, "İstanbul'da da parti yap" şeklinde talepte bulunmuşlardı. Senia ise bu talebe, "Evet hadi yapalım. Partide 30 bin kişi istiyorum" cevabını vermişti.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

AYRILIĞA DAYANAMADI!

Her fırsatta kızı Melisa'yı babasına bırakıp sevgilisi Guido Senia'nın yanına giden Subaşı, bu kez Türkiye'de kaldı. Henüz birkaç haftadır ayrı olmalarına rağmen Guido Senia sevgilisinin yanına Türkiye'ye geldi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

Senia, Türkiye'ye geldiğini Intagram hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu. Aynı saatlerde Şeyma Subaşı'da paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'de! Peki şimdi neler olacak?

Acun Ilıcalı'nın evinden taşınan Subaşı, sevgilisini yeni evinde ağırlayacak. Türkiye'ye gelen Guido Senia ile Şeyma Subaşı'nın nasıl ve nerede vakit geçirecekleri ise merak konusu oldu...

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