Müge Anlı ile ilgili işte şaşırtan o gerçek! Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın hangi rolde

Müge Anlı ile ilgili işte şaşırtan o gerçek... Reyting rekortmeni dizide oynamış! Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi yıllar sonra ortaya çıktı! ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile reyting rekorları kıran ünlü isim hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında izleyenlerin gönlünde taht kuran ünlü isim oldukça popüler durumda. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan programın yeni sezona Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Müge Anlı'nın ise yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol... Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı.

10.07.2019 18:47 - Son Güncelleme: 10.07.2019 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





