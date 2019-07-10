Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sezonu izleyiciler tarafından merak bekleniyor. Dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu ise tatile rağmen yakın mercek altında. Özellikle Ulaş Tuna Astepe, genç kızların sevgilisi. Özel hayatı hakkında her detay merak edilen Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler hayrete düştü. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

10.07.2019 16:20 - Son Güncelleme: 10.07.2019 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





