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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sezonu izleyiciler tarafından merak bekleniyor. Dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu ise tatile rağmen yakın mercek altında. Özellikle Ulaş Tuna Astepe, genç kızların sevgilisi. Özel hayatı hakkında her detay merak edilen Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler hayrete düştü. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?

10.07.2019 16:20 - Son Güncelleme: 10.07.2019 16:37
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olup olmadığı merak konusu oldu. Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi yok ancak eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

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Melek Baykal-Zafer Ergin

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Seda Sayan-Sinan Engin

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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