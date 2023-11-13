SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Şeyma Subaşı'nın photoshop faciasının altından çıka çıka bakın ne çıktı "Ne diyim ki alıştım artık" Herkesi ayakta uyutmuş

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı önceki gün photoshop faciasıyla gündeme gelmişti. Ancak işin aslı bambaşkaymış. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 09:03 Güncelleme 13 Kasım 2023, 09:31
Şeyma Subaşı’nın photoshop faciasının altından çıka çıka bakın ne çıktı Ne diyim ki alıştım artık Herkesi ayakta uyutmuş 1

Şeyma yine yaptı yapacağınıççç

Şeyma Subaşı’nın photoshop faciasının altından çıka çıka bakın ne çıktı Ne diyim ki alıştım artık Herkesi ayakta uyutmuş 2

Şeyma Subaşı, gerek açıklamaları gerek paylaşımları ile hep çok konuşuluyor.

Şeyma Subaşı’nın photoshop faciasının altından çıka çıka bakın ne çıktı Ne diyim ki alıştım artık Herkesi ayakta uyutmuş 3

Subaşı, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile yine adından söz ettirmişti.

SON DAKİKA