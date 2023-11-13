İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’ten çekirdek aile paylaşımı: 3 çocuğu ve eşiyle maaile ilk kez yayınladı! Perihan Savaş’ın torunları...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturan üç çocuk annesi Zübeyde Melek, çekirdek ailesi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali ise şaşırttı. İşte o paylaşım...