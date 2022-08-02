Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef'in ilk yarışmacısı Metin'in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz'un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı

Masterchef'in ilk yarışmacısı Metin'in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz'un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı

Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz oldu. Yetenekli yarışmacı henüz ilk eleme gününde önlüğü kapıp, balkona çıkmasını bildi. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Metin Yavuz hakkında araştırma yapanlar, Instagram'da nişanlısını görünce şaştı kaldı. Metin Yavuz'un nişanlısı adeta bir için su.

02.08.2022 15:53 - Son Güncelleme: 02.08.2022 15:53
Masterchef’in ilk yarışmacısı Metin’in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz’un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı

Metin Yavuz, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu. Bolu'lu olan Yavuz, 2014 yılından bu yana aşçılık mesleği ile ilgileniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef’in ilk yarışmacısı Metin’in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz’un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolu Mengenli'dir.

Masterchef’in ilk yarışmacısı Metin’in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz’un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı

2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur.

Masterchef’in ilk yarışmacısı Metin’in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz’un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı

2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

Masterchef’in ilk yarışmacısı Metin’in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz’un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı

MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı.

SON DAKİKA