Masterchef'in ilk yarışmacısı Metin'in nişanlısı adeta bir içim su! Metin Yavuz'un sevgilisi görenlerin gözlerini kamaştırdı
Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz oldu. Yetenekli yarışmacı henüz ilk eleme gününde önlüğü kapıp, balkona çıkmasını bildi. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Metin Yavuz hakkında araştırma yapanlar, Instagram'da nişanlısını görünce şaştı kaldı. Metin Yavuz'un nişanlısı adeta bir için su.
02.08.2022 15:53 - Son Güncelleme: 02.08.2022 15:53
Metin Yavuz, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu. Bolu'lu olan Yavuz, 2014 yılından bu yana aşçılık mesleği ile ilgileniyor.
2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.