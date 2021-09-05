Şeyma Subaşı'nın özlemiyle yanıp tutuşan Meedo öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya çalkalandı! 'Hesabı Şeyma mı ele geçirdi?'
Şeyma Subaşı'dan ayrı düşen sevgilisi Meedo öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya çalkalandı, 'Hesabı Şeyma mı ele geçirdi?' yorumları havada uçuştu... Her anını anbean sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı son olarak sevgilisi Meedo ile Mısır tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir ayrılıp bir barışan çift çarpıcı olaylarla gündeme gelmesine rağmen ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyor. Hatta öyle ki Şeyma Meedo'yu da kendisine benzetmeyi başardı. Sosyal medyada aktif olmayı sevmediği bilinen Meedo da artık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Son olarak sevgilisi ile ayrı düştüğü için geceleri uyandığını ifade eden Meedo'nun Instagram paylaşımını görenler, 'Hesabı Şeyma mı ele geçirdi?' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin çok konuşulan fotoğrafı...
'HESABI ŞEYMA MI ELE GEÇİRDİ?'
Şeyma Subaşı'nın özlemiyle yanıp tutuşan Meedo öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya çalkalandı! Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti.
Şeyma Subaşı tatil sonrası ise Acun Ilıcalı ile tatil yapmasıyla dikkat çeken ablasıyla buluştu. Meedo ise sevgilisinin özlemine dayanamadı.
Şeyma Subaşı ile aşk pozlarını paylaşan Mohammed Alsaloussi paylaşımında özlemden geceleri uyandığını söyledi. Meedo'nun Türk takipçileri ise buna inanmadı.
ŞEYMA ŞUBAŞI VE MISIRLI SEVGİLİSİ TATİLE DOYMADI
Amerika ve Ibiza'dan sonra kısa süre Bodrum'da tatil yapan Subaşı'nın son durağı Mısır oldu. Sosyal medya fenomeni, birbirinden renkli pozlara imza attı.