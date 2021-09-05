Şeyma Subaşı’nın özlemiyle yanıp tutuşan Meedo öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya çalkalandı! ’Hesabı Şeyma mı ele geçirdi?’

'HESABI ŞEYMA MI ELE GEÇİRDİ?'

Şeyma Subaşı'nın özlemiyle yanıp tutuşan Meedo öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya çalkalandı! Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti.