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Haberler Magazin Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan babaya acı veda... Derya Şensoy'un, ablasının da bulunduğu o kareye düştüğü not yürek sızlattı. 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy'un küçük kızı Derya Şensoy, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve yazdığı notla dikkat çekti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Ferhan Şensoy'a kızı Derya bakın nasıl seslendi...

05.09.2021 13:21 - Son Güncelleme: 05.09.2021 13:36
Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy’dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

BABAYA ACI VEDA...

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy’dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy’dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'u kızı Derya Şensoy, Instagram'dan duygusal paylaşımla andı.

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy’dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

Ablası Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Derya Şensoy, yazdıkları ile takipçilerini kahretti.

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy’dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti

Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..."Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

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