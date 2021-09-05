Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti
Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan babaya acı veda... Derya Şensoy'un, ablasının da bulunduğu o kareye düştüğü not yürek sızlattı. 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy'un küçük kızı Derya Şensoy, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve yazdığı notla dikkat çekti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Ferhan Şensoy'a kızı Derya bakın nasıl seslendi...
05.09.2021 13:21
- Son Güncelleme: 05.09.2021 13:36
BABAYA ACI VEDA...
Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan babaya acı veda... Ablasının da olduğu o kareye düştüğü not kahretti
Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
Ablası Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Derya Şensoy, yazdıkları ile takipçilerini kahretti.