Bergüzar Korel’den oğlu Han’ın odasında ’mekandayım gel’ pozu! 7.5 aylık hamile olan karnı burnunda Bergüzar’a bakın!

"30 HAFTAYI DEVİRDİK BE ORTAK!"

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, hamileliğinde 30. haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi ile kamera karşısına geçen Korel, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" şeklinde konuştu.