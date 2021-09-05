Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın odasında 'mekandayım gel' pozu! 7.5 aylık hamile olan karnı burnunda Bergüzar'a bakın!
Bergüzar Korel oğlu Han'ın odasından karnı burnunda poz verdi 'mekandayım gel' dedi! 7.5 aylık hamile olan Bergüzar'a bakın! Son hali ile dikkat çeken Bergüzar Korel üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da, Han adını verdikleri ikinci oğulları ise geçen yıl mart ayında dünyaya geldi. Şu an 7.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Bergüzar Korel'in son hali...
05.09.2021 12:30
- Son Güncelleme: 05.09.2021 12:33
7.5 AYLIK HAMİLE OLAN KARNI BURNUNDA BERGÜZAR'A BAKIN!
Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın odasında 'mekandayım gel' pozu geldi, ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
7.7 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, oğlu Han'ın odasından paylaştığı bu karnı burnunda pozu ile adından söz ettirmişti.
"30 HAFTAYI DEVİRDİK BE ORTAK!"
Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, hamileliğinde 30. haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi ile kamera karşısına geçen Korel, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" şeklinde konuştu.
Birbirlerine duydukları aşk ile sık sık gündeme gelen ikiliden Bergüzar Korel, oğlu Han'ın ev hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.