Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Geçtiğimiz günlerde 'Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor' , 'Çok yakınlarım dışında kimse bilmez' gibi özel hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulunan Hande Erçel, evinden yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Çoğu vaktini 10 milyon TL'lik evinin mutfağında geçirdiğini belirten Hande Erçel, yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Fırının camında fotoğrafları çeken kişiyi gören sosyal medya kullanıcıları ise Erçel'in paylaşımının altına yazdığı, 'Coconutlı pizzayı görenler' notununa, 'Evet gördük, Kerem mi o?' yorumları yaptı.

13.06.2021 15:22 - Son Güncelleme: 13.06.2021 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





