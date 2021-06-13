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Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Geçtiğimiz günlerde 'Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor' , 'Çok yakınlarım dışında kimse bilmez' gibi özel hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulunan Hande Erçel, evinden yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Çoğu vaktini 10 milyon TL'lik evinin mutfağında geçirdiğini belirten Hande Erçel, yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Fırının camında fotoğrafları çeken kişiyi gören sosyal medya kullanıcıları ise Erçel'in paylaşımının altına yazdığı, 'Coconutlı pizzayı görenler' notununa, 'Evet gördük, Kerem mi o?' yorumları yaptı.

13.06.2021 15:22 - Son Güncelleme: 13.06.2021 15:28
Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozlarla dikkat çeken Hande Erçel'in pozlarını Kerem Bürsin'in çektiği ileri sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Evinin mutfağından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Hande Erçel kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı.

Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Son olarak mutfağından yaptığı bu paylaşımlarla dikkat çeken Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı bu pozların altına, 'Coconutlı pizzayı görenler' notunu yazdı.

Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Erçel'in evinden yaptığı paylaşımı gören takipçileri ise fotoğrafı çeken kişinin Kerem Bürsin olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Hande Erçel evinin en sevdiği köşesinde sevgilisi Kerem Bürsin'e mankenlik yaptı! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Hande Erçel, beyaz eşofman ve şapkasıyla süper lüks evinin mutfağından geçtiğimiz günlerde bu kareyi paylaşmış, "Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi" notunu düşmüştü.