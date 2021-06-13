Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekneden poz verdi sosyal medya onu konuştu! 'Resmi büyütüp baktım...'
Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekneden poz verdi sosyal medya onu konuştu! Takipçilerinin karşısına kırmızılar içinde çıkan Deniz Seki, son haliyle yine gündeme bomba gibi düştü. Verdiği kilolarla gençlik haline geri dönen 50 yaşındaki Deniz Seki, 36 bedene kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evinin terasından paylaştığı bikinili pozuna photoshop uyguladığı için ti'ye alınan Deniz Seki şu sıralar tatilin keyfilini çıkarıyor. Fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Seki'nin son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Seki'ye bir takipçisinden gelen yorum ise dikkat çekti.
13.06.2021 13:59
- Son Güncelleme: 13.06.2021 14:04
'RESMİ BÜYÜTÜP BAKTIM...'
Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekneden poz verdi sosyal medya onu konuştu! Verdiği kilolarla 36 bedene kavuşan şarkıcı tekne tatilinden paylaştığı kırmızı mayolu pozuyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl mayolu görüntülenen ve 'Ters ışık kurbanıyım' diyen Deniz Seki, küllerinden yeniden doğdu.
2020 yaz aylarına mayolu görüntüsü ile damga vuran Deniz Seki, kendisini gördüğünde çok şaşırdığını, "Bu ben değilim' dedim kendi kendime. Maalesef ben de ters ışık kurbanıyım" diyerek dile getirmişti.
Geçirdiği zor günleri geride bırakan ve verdiği kilolarla sık sık gündem olan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak tekne tatilinden bu pozları paylaşan Seki'ye yorum yağdı.