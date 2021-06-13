Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekneden poz verdi sosyal medya onu konuştu! 'Resmi büyütüp baktım...'

Deniz Seki kırmızı mayosu ile tekneden poz verdi sosyal medya onu konuştu! Takipçilerinin karşısına kırmızılar içinde çıkan Deniz Seki, son haliyle yine gündeme bomba gibi düştü. Verdiği kilolarla gençlik haline geri dönen 50 yaşındaki Deniz Seki, 36 bedene kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evinin terasından paylaştığı bikinili pozuna photoshop uyguladığı için ti'ye alınan Deniz Seki şu sıralar tatilin keyfilini çıkarıyor. Fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Seki'nin son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Seki'ye bir takipçisinden gelen yorum ise dikkat çekti.

13.06.2021 13:59 - Son Güncelleme: 13.06.2021 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





