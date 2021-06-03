Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi alan fenomenin tektaş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi kesenin ağzını açtı! Tektaş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı… Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, önceki gün önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı, sonra ise evlilik teklifi aldığı anları paylaştı. Art arda yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğünün değeri de ortaya çıktı. Mohammed Alsaloussi'nin sevgilisine hediye ettiği yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar…

03.06.2021 22:55 - Son Güncelleme: 03.06.2021 22:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





