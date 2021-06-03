Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi alan fenomenin tektaş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı
Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi kesenin ağzını açtı! Tektaş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı… Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, önceki gün önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı, sonra ise evlilik teklifi aldığı anları paylaştı. Art arda yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğünün değeri de ortaya çıktı. Mohammed Alsaloussi'nin sevgilisine hediye ettiği yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar…
03.06.2021 22:55
- Son Güncelleme: 03.06.2021 22:55
Son günlerde 'hamile' olup olmadığı haberleriyle adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, dün yaptığı paylaşımlarla iddialara son noktayı koydu. Hamilelik iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise evlilik teklifi aldığı anları yayınladı.
Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi sonrası yayınladığı romantik fotoğraflar ve videolar magazin gündemine bomba gibi düşerken fenomen ismin tektaş yüzüğünün değeri ortaya çıktı.
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'ya, Mısırlı milyarder sevgilisi tam 801.540,80 TL değerinde bir tektaş yüzük hediye etti.
Dünyaca ünlü bir markaya ait olan yüzüğün değeri dudak uçuklattı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili çok sayıda internet kullanıcısı yorumda bulundu.
Subaşı'nın yüzüğünün değerinin ortaya çıkmasının ardından "Sevgilisi paraya kıymış", "Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi" yorumları yapıldı.