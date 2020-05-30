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Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya olan hasreti son buldu! Acun Ilıcalı Melisa'yı Türkiye'ye yolladı

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir süredir koronavirüs nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde kalmak zorunda olan kızı Melisa'nın özlemini yaşıyordu. Hasret nihayetinde son buldu. Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya kavuştu. Anne-kızın kavuştuktan sonra ilk işi bakın ne oldu.

30.05.2020 16:01 - Son Güncelleme: 30.05.2020 16:01
Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya olan hasreti son buldu! Acun Ilıcalı Melisa'yı Türkiye'ye yolladı

Şeyma Subaşı ve pandemi nedeniyle aylardır Dominik'te ayrı kalan kızı Melisa ile kavuştu. Melisa, Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla, bakıcısıyla birlikte Türkiye'ye döndü.

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Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya olan hasreti son buldu! Acun Ilıcalı Melisa'yı Türkiye'ye yolladı

Subaşı, kızına kavuştuğunu, "Sonunda geri döndü. Her şeyim" notuyla Instagram hesabından duyurdu.

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya olan hasreti son buldu! Acun Ilıcalı Melisa'yı Türkiye'ye yolladı

Anne-kızın kavuştuktan sonra ilk işi spor yapmak oldu.

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya olan hasreti son buldu! Acun Ilıcalı Melisa'yı Türkiye'ye yolladı

Şeyma Subaşı o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya olan hasreti son buldu! Acun Ilıcalı Melisa'yı Türkiye'ye yolladı

ACUN ILICALI, ESKİ EŞİ ŞEYMA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde pandemi nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan programına katılmış ve eski eşi Şeyma Subaşı'ya övgüler yağdırmıştı. Ilıcalı, "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimiz de bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı" demişti.

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