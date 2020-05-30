Haberler Galeri Magazin Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok

Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok

2007-211 tarihleri arasında izleyici karşısına çıkan başrollerine Pelin Karahan, Aslı Enver, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci gibi o dönemin genç oyuncularını bulunduran ve gençlik dizisi konusunda bir furya başlatan Kavak Yelleri hala hafızalarda. Hem Kavak Yelleri döneminde hem de sonrasında en çok konuşulan isimlerden biri Pelin Karahan. Yıllar geçti Pelin Karahan'ın eski halinden eser kalmadı. Tabi sadece o değil. İşte başta Pelin Karahan olmak üzere Kavak Yelleri oyuncularının şimdiki halleri.

30.05.2020 15:35 - Son Güncelleme: 30.05.2020 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





