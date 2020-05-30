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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok

2007-211 tarihleri arasında izleyici karşısına çıkan başrollerine Pelin Karahan, Aslı Enver, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci gibi o dönemin genç oyuncularını bulunduran ve gençlik dizisi konusunda bir furya başlatan Kavak Yelleri hala hafızalarda. Hem Kavak Yelleri döneminde hem de sonrasında en çok konuşulan isimlerden biri Pelin Karahan. Yıllar geçti Pelin Karahan'ın eski halinden eser kalmadı. Tabi sadece o değil. İşte başta Pelin Karahan olmak üzere Kavak Yelleri oyuncularının şimdiki halleri.

30.05.2020 15:35 - Son Güncelleme: 30.05.2020 15:35
Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok

Beş sezon, yüz yetmiş bölüm süren, Mayıs 2007 – 30 Ağustos 2011 tarihleri arasında Kavak Yelleri bir döneme damgasını vurmuş, dizinin oyuncularına da şöhretin kapılarını açmıştı. Arada açıp izlediğimiz dizilerden olan Kavak Yelleri'nin oyuncularının şimdiki hallerine bir bakalım mı?

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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok

Pelin Karahan / Aslı

Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok
Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok
Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak gönüllere taht kurdu! Pelin Karahan'ın eski halinden eser yok
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