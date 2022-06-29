Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Dağhan Doğruer ile evlenmişti...
Dağhan Doğruer ile evlenmişti... Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! İlk kez Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyduğumuz olan Dila Tarkan, geçtiğimiz Mart ayında üç senedir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile hayatını birleştirmiş ve ardından hamile olduğunu duyurmuştu. Annelik heyecanı yaşayan Dila Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
29.06.2022 14:40 - Son Güncelleme: 29.06.2022 14:42
Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Dağhan Doğruer ile evlenmişti...
Ünlü markalara stil danışmanlığı da yapan Dila Tarkan Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dila Tarkan, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.