Tolga Güleç'in sevgilisi Yasemin Allen göğüs dekolteli derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı salladı görenler: "Yeşilçam güzeli annesine benziyor"
Tolga Güleç'in sevgilisi Yasemin Allen göğüs dekolteli derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı salladı, güzel oyuncuyu görenler, "Yeşilçam güzeli annesine benziyor" yorumları yaptı. Uzun yıllardır Türkiye - İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak İstanbul'a yerleşen Yasemin Allen, iki ay önce kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile aşk yaşadığını resmen ilan etmişti. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Yasemin Allen Instagram'dan paylaştığı yeşil elbiseli kareleri ile dikkatleri üzerine çekti. Yasemin'i görenler güzelliğini annesinden olduğuna yönelik yorumlar yapıyor.
29.06.2022 16:05 - Son Güncelleme: 29.06.2022 16:11
"YEŞİLÇAM GÜZELİ ANNESİNE BENZİYOR"
Tolga Güleç'in sevgilisi Yasemin Allen göğüs dekolteli derin yırtmaçlı pozuyla ortalığı salladı, güzel oyuncuyu görenler, "Yeşilçam güzeli annesine benziyor" demeden geçmiyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile doludizgin bir aşk yaşayan Yasemin Allen, Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.