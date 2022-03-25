Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan'daki nikahtan ilk kareler...
Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! Yunanistan'da gerçekleşen nikahtan ilk kareler sosyal medyaya düşmeye başladı. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Şeyma Subaşı da yakın arkadaşının nikahında yerini aldı. İşte bebek bekleyen Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki düğününden ilk kareler...
25.03.2022 15:55 - Son Güncelleme: 25.03.2022 16:11
DİLA MURADINA ERDİ
Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlendi! İşte Yunanistan'daki nikahtan ilk kareler...
Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.