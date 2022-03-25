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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan'daki nikahtan ilk kareler...

Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan'daki nikahtan ilk kareler...

Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! Yunanistan'da gerçekleşen nikahtan ilk kareler sosyal medyaya düşmeye başladı. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Şeyma Subaşı da yakın arkadaşının nikahında yerini aldı. İşte bebek bekleyen Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki düğününden ilk kareler...

25.03.2022 15:55 - Son Güncelleme: 25.03.2022 16:11
Şeyma Subaşı’nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan’daki nikahtan ilk kareler...

DİLA MURADINA ERDİ

Şeyma Subaşı'nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlendi! İşte Yunanistan'daki nikahtan ilk kareler...

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Şeyma Subaşı’nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan’daki nikahtan ilk kareler...

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

Şeyma Subaşı’nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan’daki nikahtan ilk kareler...

Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Çifti bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı.

Şeyma Subaşı’nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan’daki nikahtan ilk kareler...

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

Şeyma Subaşı’nın hamile arkadaşı Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile muradına erdi! İşte Yunanistan’daki nikahtan ilk kareler...

. Dila Tarkan'ı mutlu gününde Şeyma Subaşı da yalnız bırakmadı.

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