Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler: "Kerem dön de bir bak"

HENÜZ 18 YAŞINDAYDI O ZAMANLAR...

Hande Erçel'in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıkmıştı. Günlerce konuşulan kareler yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.