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Haberler Magazin Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler: "Kerem dön de bir bak"

Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler: "Kerem dön de bir bak"

Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı, ünlü oyuncunun karın kası olay oldu... Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler, "Kerem ne kaybettiğine dön de bir bak" yorumları yaptı. Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçen haftalarda yollarını ayırdı. İşlerine yoğunlaşan Hande Erçel'in Instagram paylaşımını görenler hayran kaldı. ABD merkezli Top Beauty World'un yaptığı oylamada 2020'nin en güzel kadını seçilen Hande Erçel'in eski hali ise yeniden gündeme geldi.

25.03.2022 15:04 - Son Güncelleme: 25.03.2022 15:12
Hande Erçel’in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande’yi görenler: Kerem dön de bir bak

HANDE'DEN KAS ŞOV!

Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı. Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler, "Kerem ne kaybettiğine dön de bir bak" diyor...

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Hande Erçel’in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande’yi görenler: Kerem dön de bir bak

Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel, Instagram'dan ayna karşısında çekildiği bir karesini yayınladı.

Hande Erçel’in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande’yi görenler: Kerem dön de bir bak

Hande Erçel'in bu fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu, kısa sürede gündem oldu.

Hande Erçel’in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande’yi görenler: Kerem dön de bir bak

HENÜZ 18 YAŞINDAYDI O ZAMANLAR...

Hande Erçel'in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıkmıştı. Günlerce konuşulan kareler yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
Hande Erçel’in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande’yi görenler: Kerem dön de bir bak

Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin'le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun yıllar önceki işi ve değişimi gündeme bomba gibi düştü.

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