Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı karın kası olay! Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler: "Kerem dön de bir bak"
Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı, ünlü oyuncunun karın kası olay oldu... Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler, "Kerem ne kaybettiğine dön de bir bak" yorumları yaptı. Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçen haftalarda yollarını ayırdı. İşlerine yoğunlaşan Hande Erçel'in Instagram paylaşımını görenler hayran kaldı. ABD merkezli Top Beauty World'un yaptığı oylamada 2020'nin en güzel kadını seçilen Hande Erçel'in eski hali ise yeniden gündeme geldi.
25.03.2022 15:04 - Son Güncelleme: 25.03.2022 15:12
HANDE'DEN KAS ŞOV!
Hande Erçel'in yarım tayt ve atletli hali ortalığı salladı. Eski halinden eser kalmayan Hande'yi görenler, "Kerem ne kaybettiğine dön de bir bak" diyor...
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel, Instagram'dan ayna karşısında çekildiği bir karesini yayınladı.