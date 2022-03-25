Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanma nedeninde bomba itiraf: "Haberim yoktu çıldırdım" Öpüşme sahnesinde izin almıştı...

Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in evliliği 10 dakikada sonlandı. Hamdi Alkan'ın nafaka ödemediği eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 90 bin TL'lik otomobil gündem oldu. İddialara göre boşanmanın sebebi tiyatro sahnesinde yaşanan öpüşme izniydi. Selen Görgüzel ne kadar çok barışmak istese de Hamdi Alkan kabul etmedi. Alkan boşanma davasında sessizlik kararı da aldırdı.