Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanma nedeninde bomba itiraf: "Haberim yoktu çıldırdım" Öpüşme sahnesinde izin almıştı...
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanma nedeninde bomba itiraf! 2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel - Hamdi Alkan çifti 8 yıllık evliliğini sonlandırdı. İddialara göre Hamdi Alkan'ın mide ameliyatı sonrası ruh hali değişkenlik göstermeye başladı ve sinirli olduğu söylenen yönetmenin öpüşme izniyle çıldırdığı iddia edildi. Hatta Hamdi Alkan o olaydan sonra hastanelik oldu. Boşanma sürecinde Selen Görgüzel geri dönmeye çalıştı ancak Alkan kabul etmedi. İşte bomba detaylar...
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.
Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in evliliği 10 dakikada sonlandı. Hamdi Alkan'ın nafaka ödemediği eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 90 bin TL'lik otomobil gündem oldu. İddialara göre boşanmanın sebebi tiyatro sahnesinde yaşanan öpüşme izniydi. Selen Görgüzel ne kadar çok barışmak istese de Hamdi Alkan kabul etmedi. Alkan boşanma davasında sessizlik kararı da aldırdı.
HASTANELİK OLDU
Hamdi Alkan'ın mide küçültme ameliyatı sonrası ruh hallerinin değiştiği ve evliliği etkilediği iddia edildi. Alkan'ın değişen ruh hali sonrası sahnede kendisinden öpüşme izni istenmesi ünlü yönetmeni çıldırttı.
Alkan o olaydan sonra hastanelik oldu. İddiaya göre Alkan "Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım" dedi. 2. Sayfa'nın iddiasına göre boşanmanın perde arkasında Selen Görgüzel'in sahnede öpüşmesi olduğu ortaya çıktı.