Şeyma Subaşı'nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi'nin anne özlemi! 'Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım' demişti işte Meedo'nun annesi
Şeyma Subaşı'nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi şu sıralar anne özlemi çekiyor. 'Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım' demişti Meedo yaptığı bir açıklamada. Ancak bugüne kadar Meedo'nun annesini hiçbir yerde görmemiştik. Son olarak 'bir daha barışma olmayacak' diyen Şeyma Subaşı'nın ardından yayınladığı paylaşımla dikkat çeken Meedo Instagram'dan annesi ile peş peşe fotoğraflar paylaştı. İşte Şeyma ile dedikodu nedeniyle ayrıldığı iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin annesi...
MEEDO'NUN ANNE ÖZLEMİ!
Şeyma Subaşı'nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi'nin anne özlemi! 'Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım' demişti işte Meedo'nun annesi...
Şeyma Subaşı'nın, hakkında "dolandırıcı" iddiaları bulunan eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" demişti. İşte "Şeyma ile yaşam tarzlarımız farklı" diyen Alsaloussi'nin diğer sözleri...
Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının extresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin.
Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, "Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim.
FARKLI BİR HAYAT TARZINDAN HOŞLANIYOR
Dürüst olmam gerekirse, ben bu kızı gerçekten sevdim, başka türlü ona yaptıklarımı yapmazdım. Ona iyi bir hayat verebilmek için elimden geleni yaptım. Ama o her detayı yayınladı, insanlara gösterdi, ortada yaşadı. Ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Geçtiğimiz dört beş ay boyunca Instagram'a koyduğu hayat, Şeyma ve Melisa için gayet güzel bir hayattı. Onun bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu nedenle medyada hakkımda, kötü biri olduğuma, dolandırıcı olduğuma dair yazılanları okumak acı veriyor. Ona iyi davranmadığım, beni terk ettiği haberlerini okumak yaralıyor.