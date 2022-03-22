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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi'nin anne özlemi! 'Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım' demişti işte Meedo'nun annesi

Şeyma Subaşı'nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi'nin anne özlemi! 'Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım' demişti işte Meedo'nun annesi

Şeyma Subaşı'nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi şu sıralar anne özlemi çekiyor. 'Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım' demişti Meedo yaptığı bir açıklamada. Ancak bugüne kadar Meedo'nun annesini hiçbir yerde görmemiştik. Son olarak 'bir daha barışma olmayacak' diyen Şeyma Subaşı'nın ardından yayınladığı paylaşımla dikkat çeken Meedo Instagram'dan annesi ile peş peşe fotoğraflar paylaştı. İşte Şeyma ile dedikodu nedeniyle ayrıldığı iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin annesi...

22.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 22.03.2022 10:10
Şeyma Subaşı’nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi’nin anne özlemi! ’Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım’ demişti işte Meedo’nun annesi

MEEDO'NUN ANNE ÖZLEMİ!

Şeyma Subaşı'nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi'nin anne özlemi! 'Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım' demişti işte Meedo'nun annesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi’nin anne özlemi! ’Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım’ demişti işte Meedo’nun annesi

Şeyma Subaşı'nın, hakkında "dolandırıcı" iddiaları bulunan eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" demişti. İşte "Şeyma ile yaşam tarzlarımız farklı" diyen Alsaloussi'nin diğer sözleri...

Şeyma Subaşı’nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi’nin anne özlemi! ’Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım’ demişti işte Meedo’nun annesi

MEEDO ANLATIYOR:

Hakkımda birçok eleştiri ve yorum yapıldı medyada. Hayatımda hiç hayal edemeyeceğim söylentilerin içinde yer aldım. Ve tüm bunları arkadaşlarım aracılığıyla öğrendim çünkü Türkçe bilmiyorum, hepsi bana tercüme edildi. Benim hakkımda dolandırıcı dediler ve bu beni incitti.

Şeyma Subaşı’nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi’nin anne özlemi! ’Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım’ demişti işte Meedo’nun annesi

Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının extresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin.

Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, "Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim.

Şeyma Subaşı’nın ex aşkı Mohammed Alsaloussi’nin anne özlemi! ’Şeyma ile annem ölmeden önce tanıştım’ demişti işte Meedo’nun annesi

FARKLI BİR HAYAT TARZINDAN HOŞLANIYOR

Dürüst olmam gerekirse, ben bu kızı gerçekten sevdim, başka türlü ona yaptıklarımı yapmazdım. Ona iyi bir hayat verebilmek için elimden geleni yaptım. Ama o her detayı yayınladı, insanlara gösterdi, ortada yaşadı. Ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Geçtiğimiz dört beş ay boyunca Instagram'a koyduğu hayat, Şeyma ve Melisa için gayet güzel bir hayattı. Onun bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu nedenle medyada hakkımda, kötü biri olduğuma, dolandırıcı olduğuma dair yazılanları okumak acı veriyor. Ona iyi davranmadığım, beni terk ettiği haberlerini okumak yaralıyor.

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