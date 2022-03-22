Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu çıktı! Koma halinde bulunmuştu şüpheli ölüm aydınlatıldı
Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu çıktı! Koma halinde bulunmuştu, şüpheli ölüm aydınlatıldı... Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım'da ev arkadaşı tarafından komaya girmiş halde bulunmuş, ardından vefat etmişti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporu geldi.
22.03.2022 10:22 - Son Güncelleme: 22.03.2022 10:24
Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu çıktı! Koma halinde bulunmuştu, şüpheli ölüm aydınlatıldı...
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez evinde koma halde bulunmuş ve yaşamını yitirmişti. Savcılık Bekmez'in ölümünü şüpheli bulunca soruşturma açtı.
Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.