Survivor Barış Murat Yağcı'nın aşk sicili kabarık defter defter! Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış yere bakan yürek yakan
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir üçlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusu. Tabi ki o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı'nın güncel sevgilisi Ogeday Girişken. Evrim Keklik'in de hakkında 'iğrenç' ifadesini kullandığı Barış Murat Yağcı büyük bir çapkın çıktı.
22.03.2022 09:32 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:32
Hem Survivor 2020'nin hem de hali hazırda Survivor 2022'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Murat Yağcı.
Özellikle eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ve onun yeni sevgilisi Ogeday Girişken'le birlikte Survivor'a katılınca haliyle merak ediliyor kendisi.
Hatta Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti geçtiğimiz günlerde.
Evrim Keklik'in 'bir türlü anlam vermediği' Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilileri arasında yok yok.